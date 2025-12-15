Denkendorf: Pfanne auf dem heißen Herd vergessen – Wohnung nach Küchenbrand unbewohnbar

1 In Denkendorf hat die Feuerwehr den Brand in einer Küche gelöscht. Foto: picture alliance/dpa

In einer Wohnung in Denkendorf haben Zeugen einen Küchenbrand entdeckt. Die Wohnung ist durch die Folgen des Feuers unbewohnbar geworden.











Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Montagmorgen in die Justinus-Kerner-Straße in Denkendorf gerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen gegen 7.15 Uhr einen alarmgebenden Rauchmelder bemerkt und den Notruf gewählt. Durch die 30 Feuerwehrkräfte konnte ein Küchenbrand festgestellt werden, der zügig abgelöscht wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte ein Bewohner Essen gekocht und in der Folge eine Pfanne mit Öl auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen. Dadurch hatten sich die Dunstabzugshaube und weitere Einrichtungsgegenstände entzündet. Die Polizei beziffert den Schaden in der Wohnung auf circa 20 000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar.