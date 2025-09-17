Denkendorf: Mit 34 plötzlich Witwe

1 Sanja Haupt und ihr Mann Holger hätten im Juli zehnten Hochzeitstag gefeiert. Foto: Caroline Holowiecki

Statt mit ihrem Mann Holger zehnten Hochzeitstag zu feiern, musste Sanja Haupt im Juli seine Urne zu Grabe tragen. Seitdem lebt die Mutter dreier Kinder im Funktionsmodus.











Holger ist nicht mehr da. Und doch ist er überall. In den Musikinstrumenten im Wohnzimmer, im getrockneten Brautstrauß hoch oben auf dem Regal, am Homeoffice-Arbeitsplatz, den er sich extra zum Stehen installiert hatte, in der Postkarte, auf die ein Kind in krakeliger Schrift „Alles Gute zum Geburtztag lieber Papa“ geschrieben hat, in den Familienfotos an den Wänden. Sanja Haupt schaut sich im Wohnzimmer ihres Wohnhauses in Denkendorf um. Es ist ein bunter, chaotischer Raum voller Leben, Bücher, Pflanzen, Spielsachen und Basteleien. „Es sieht alles noch genau gleich aus“, sagt sie. Faktisch hat sich aber alles verändert. Am 18. Juli wollte sie mit ihrem Ehemann Holger den zehnten Hochzeitstag feiern. Stattdessen hat sie an dem Tag seine Urne zu Grabe getragen.