1 Textil schlägt Papier. Das Forschungsinstitut Denkendorf ist am Start, die Papierfabrik Scheufelen aus dem Rennen. Foto: M.Fuchs

Weil es keine Einigung beim Kaufpreis gegeben hat, ist der Standort Papierfabrik Scheufelen in Lenningen aus dem Rennen.

Denkendorf/Lenningen - Für die einen klingt es wie eine Erfolgsmeldung: „Mit unserem Technikum Laubholz gehen wir einen großen Schritt weiter in der klimafreundlichen Ausrichtung der Biotechnologie des Landes“, wird der Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) in einer Pressemitteilung aus seinem Haus zitiert. Das Technikum, das innovative Produkte und Verfahren auf Basis des in der Region zur Genüge nachwachsenden Rohstoffes Holz entwickeln soll, startet demnach konkret mit ersten Forschungsfeldern: dem Bau einer Anlage zur Herstellung von multifunktionellen Carbonfasern auf Holzbasis. Umgesetzt und industriereif gemacht werden soll die Innovation in Zusammenarbeit mit den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung (DITF) in Denkendorf.