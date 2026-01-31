1 Das Denkendorfer Freibad muss saniert werden. Foto: urh

Das Freibad in Denkendorf muss umfassend erneuert werden. Wann könnte es losgehen? Die großen Pläne im Überblick.











Das Freibad im Körschtal ist in die Jahre gekommen. Ausstattung und Technik müssen erneuert werden. Die letzte große Sanierung liegt mehr als zwei Jahrzehnte zurück, die Badewassertechnik ist teilweise über 40 Jahre alt. Eine Studie hatte im vergangenen Herbst den Handlungsbedarf an Gebäuden, Beckenkonstruktion, Sanitär- und Badewassertechnik sowie der Heiz- und Elektrotechnik detailliert aufgezeigt. Insgesamt rechnet die Gemeinde bei der Umsetzung aller vorgeschlagenen Maßnahmen mit Kosten von rund 7,8 Millionen Euro.