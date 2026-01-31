Denkendorf: Großrutsche, vollständige Erneuerungen: Gewaltige Pläne für das Freibad
1
Das Denkendorfer Freibad muss saniert werden. Foto: urh

Das Freibad in Denkendorf muss umfassend erneuert werden. Wann könnte es losgehen? Die großen Pläne im Überblick.

Das Freibad im Körschtal ist in die Jahre gekommen. Ausstattung und Technik müssen erneuert werden. Die letzte große Sanierung liegt mehr als zwei Jahrzehnte zurück, die Badewassertechnik ist teilweise über 40 Jahre alt. Eine Studie hatte im vergangenen Herbst den Handlungsbedarf an Gebäuden, Beckenkonstruktion, Sanitär- und Badewassertechnik sowie der Heiz- und Elektrotechnik detailliert aufgezeigt. Insgesamt rechnet die Gemeinde bei der Umsetzung aller vorgeschlagenen Maßnahmen mit Kosten von rund 7,8 Millionen Euro.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.