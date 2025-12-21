Denkendorf: Frischwasser wird teurer

1 Wie teuer ist das Wasser im Vergleich zu anderen Kommunen? Foto: picture alliance/dpa

Zum Jahresanfang steigt der Wasserpreis in Denkendorf um 20 Cent auf 2,20 Euro pro Kubikmeter Frischwasser. Dies hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.

Gründe sind laut Gemeinde eine Rohrnetzanalyse, die die Kommune vornehmen muss, höhere Personalkosten und höhere Abschreibungen durch die Anschaffung neuer Funkwasserzähler in diesem Jahr. Insgesamt steigen laut Kommune so die Ausgaben im nächsten Jahr um knapp 210 000 Euro. Dennoch liege die neue Wassergebühr im Vergleich mit anderen Landkreiskommunen nach wie vor am unteren Ende der Gebührenskala.

Abwassergebühr bleibt gleich in Denkendorf

Der Wasserpreis war zuletzt zum 1. Januar 2023 erhöht worden. Konstant bleibt die Gebühr für das Abwasser. Sie ist in Schmutzwasser und Niederschlagswasser aufgeteilt. Die Gebühr beträgt seit 2025 zwei Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser und für Niederschlagswasser 0,55 Euro pro Quadratmeter versiegelte Fläche. Bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung handelt es sich um sogenannte kostenrechnende Einrichtungen, die in der Regel ganz oder teilweise aus Gebühren finanziert werden. Bei der Abwasserversorgung muss volle Kostendeckung erzielt werden.