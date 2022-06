1 Nach dem Abpfiff in Berkheim ist die Freude der Denkendorfer über Meistertitel und Aufstieg gewaltig Foto: hr/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Spannend machen es die Fußballer des TSV Denkendorf am letzten Kreisliga-A-Spieltag nicht mehr: Mit dem 7:0-Sieg in Berkheim sichern sie sich den Meistertitel und direkten Aufstieg.















Erst mit dem Schlusspfiff, als die vielleicht wichtigste Aufgabe der Saison für die Fußballer des TSV Denkendorf erfüllt war, schallte das Siegesgeschrei der Spieler und Fans über das Sportgelände Holzäcker. In ihrem Abschlussspiel schlugen die Denkendorfer den Gastgeber TSV Berkheim mit 7:0 (3:0). Damit sicherten sie sich nicht nur den Meistertitel in der Kreisliga A, Staffel 1, sondern auch den direkten Aufstieg in die Bezirksliga Neckar/Fils.