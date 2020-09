1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro (Symbolbild). Foto:

In Denkendorf (Kreis Esslingen) hat sich am Dienstagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 59-Jähriger war mit seinem Auto gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt.

Denkendorf - Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag in der Friedhofstraße ereignet hat. Laut Polizeiangaben fuhr kurz vor zehn Uhr ein 59-Jähriger die Straße bergabwärts in Richtung Kirchstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei mit seinem Auto auf Höhe des Friedhofs zu weit nach links und prallte gegen ein dort geparktes Fahrzeug.

Sowohl der 59-Jährige als auch ein 90 Jahre alter Mann, der sich bei dem Zusammenstoß noch in dem Fahrzeug befunden hatte, wurden verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.