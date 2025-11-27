Denkendorf: Einbrecher schraubt Sportwagen auseinander

1 Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa/Friso Gentsch

In einer Garage in Denkendorf hat ein Unbekannter einen Sportwagen gezielt zerlegt. Die Polizei berichtet, welche Teile dem Täter besonders ins Auge fielen.











– Ein Unbekannter ist in Denkendorf (Kreis Esslingen) in eine Garage eingebrochen und hat einen Sportwagen auseinandergeschraubt.

Der Täter habe sich in der Nacht auf Donnerstag zunächst gewaltsam Zutritt zu der Garage in der Schillerstraße verschafft, teilte die Polizei mit. Dann bockte er das Auto hoch und montierte unter anderem zwei Räder, die Frontscheinwerfer und die Motorhaube ab.

Nach dem Vorfall verschwand er mit den Autoteilen. Der Schaden blieb zunächst noch unklar.