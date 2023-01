1 Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Brandstifter endete ohne Erfolg. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Samstag und zu Sonntag in Denkendorf (Kreis Esslingen) mehrere Mülltonnen und ein Werbeplakat in Brand gesetzt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf den Täter.















In der Nacht zum Samstag und zum Sonntag hat ein Unbekannter in Denkendorf mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Laut Polizei meldete der erste Zeuge am frühen Sonntagmorgen um 0.45 Uhr, dass in der Gerhart-Hauptmann-Straße eine Mülltonne brenne. In der Folge wurden bis 2.50 Uhr drei weitere brennende Mülltonnen in der Albrecht-Bengel-Straße sowie auf dem Spielplatz Berkheimer Straße gemeldet. Am Sonntagmorgen meldete ein Zeuge gegen 3.30 Uhr in der Mühlhaldenstraße einen brennenden Restmülleimer. Wenige Minuten später wurde der Brand eines Werbeplakats angezeigt, das an einer Straßenlaterne in der Albstraße angebracht war. Alle Brände konnten gelöscht werden.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Der mutmaßliche Brandstifter soll männlich, 180 Zentimeter groß sein und eine schwarze Jacke mit grauer Kapuze sowie weiße Schuhe getragen haben. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen um Hinweise unter der Nummer 07 11 / 70 91 3.