5 In Denkendorf kam es am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Foto: /SDMG / Boehmler

Auf einem Denkendorer Bauernhof hat am Dienstagabend ein Bauwagen Feuer gefangen. Der Wagen brannte komplett ab.

Denkendorf - Auf einem Bauernhof in Denkendorf kam es am Dienstagabend zu einem Feuer, bei dem ein Bauwagen komplett abbrannte. Die Flammen griffen außerdem auf neben dem Wagen gelagerte Baumstämme über. Die Feuerwehr musste eine lange Schlauchleitung legen, um an Löschwasser zu gelangen.

