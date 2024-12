Denkanstoß der Esslinger Pfarrerin Cornelia Krause: Weihnachten mit und ohne Jesus

1 Der Tannenbaum gilt als religionssensibel und neutrales Zeichen für ein integratives Weihnachten für alle. (Symbolfoto) Foto: dpa/Hannes P Albert

In den Schulen im Kreis Esslingen begegnen sich Menschen zahlreicher Nationalitäten. Weihnachten ist da ein integratives Fest für alle. Jesus muss nicht zwingend teilnehmen, sagt die Esslinger Pfarrerin Cornelia Krause in ihrem Denkanstoß. Doch völlig losgelöst von der Religion gehe das kulturelle und soziale Leben in einer Stadt nicht.











Weihnachten in einer multikulturellen und multinationalen Gesellschaft – da komme das Fest auch ohne gottesdienstliche Zuspitzung aus und unter gewissen Umständen auch ohne die Teilnahme von Jesus, sagt Cornelia Krause, Pfarrerin der Evangelischen Kirche in Esslingen in der Reihe Denkanstoß. Doch völlig losgelöst von der Religion gehe das Zusammenleben dann doch nicht. In der monatlichen Kolumne Denkanstoß in der Eßlinger Zeitung schreiben Theologinnen und Theologen aus dem Raum Esslingen, welche Fragen sie beschäftigen.

In einer Religionsgruppe der ersten Klasse kündigte ich an, dass wir in den nächsten Wochen die Weihnachtsgeschichte behandeln. „Die kennen wir schon!“ war die Reaktion. „Ja, das ist die mit dem Igel“, bekundeten die Kinder und machten sich daran, ihr Wissen mit mir zu teilen. Dass ich ihnen die Originalweihnachtsgeschichte mit Jesus erzählen werde, stimmte sie ein wenig skeptisch: „Bist du dir sicher, Frau Krause?“

In unserer Schule wird Weihnachten seit einigen Jahren als integratives Fest für die multi- und nichtreligiöse Schulgemeinschaft gefeiert. Zu anderen Zeiten, am Anfang und Ende des Schuljahres und an Ostern bieten die Religionslehrkräfte Gottesdienste in der Kirche zur freiwilligen Teilnahme an. Weihnachten aber ist ein Fest für alle, gefeiert wird in der Turnhalle, nur die Teilnahme von Jesus ist nicht zwingend.

Viele Betriebe und öffentliche Einrichtungen folgen Neutralitätsgebot

Selbstverständlich eignet sich Weihnachten dafür hervorragend. Das Fest ist mit Bräuchen reichlich ausgestattet. Es ist in einem fortgeschrittenen Säkularisationsprozess, mit vielen Kulturen und Marketingplänen verbunden und über die ganze Welt verbreitet. Erst recht leuchtet ein, dass die Schule ein Fest für alle braucht. Geschätzt um die 25 Nationalitäten begegnen sich hier. Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten das ganze Jahr an der Integration in ihren Klassen. Es ist nur folgerichtig, dass sie ein offenes, nicht gottesdienstlich zugespitztes Weihnachtsfest brauchen.

Die Schule und viele Betriebe, städtische Ämter und öffentliche Einrichtungen folgen dem Neutralitätsgebot: Sie wollen sich nicht mit einem bestimmten religiösen und weltanschaulichen Bekenntnis identifizieren. Die Schulgemeinschaft und die Stadtgesellschaft bilden die bunte Welt der Menschen ab, für die man offenbleiben und da sein will. Das aber ist gar nicht so einfach.

Manche legen Religionsausübung ganz nieder

Wer schon mal versucht hat, eine religionssensible neutrale Weihnachtskarte zu schreiben, weiß darum. Tannenbäume gehen, die Farben rot und weiß, die sich der Nikolaus mit Coca-Cola teilt. Gutes, Glück und Zufriedenheit, Ruhe und Gelassenheit kann man jeder und jedem wünschen. Glauben und Vertrauen werden eher weglassen, Hoffnung und Zuversicht gehen.

Doch die Quellen dafür bleiben unsichtbar, vielleicht trocknen sie im Geist des Nichtbekennens und Nichteinmischens auch langsam aus. Es gibt Formen der Neutralität, die so sehr Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse Anders- und Nichtgläubiger, dass sie die Religionsausübung einfach ganz niederlegen, damit niemand gestört ist. Das ist ein Kompromiss zugunsten einer guten Integration, auch in den privaten Festen vieler Familien. Das Grundgesetz bekundet: „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Jeder hat die Chance, die eigene weltanschauliche Überzeugung in Freiheit zu leben.“ Dies gilt sicher auch für die Freiheit, die eigene Überzeugung nicht zu leben.

Kulturelles und soziales Leben braucht Religion

Völlig losgelöst aber von der Religion lässt sich das kulturelle und soziale Leben in einer Stadt und in einem Land nicht denken. Die Notwendigkeit, die Originalgeschichten zu kennen, die Wertevermittlung jenseits von rot-weiß-grün, die Erziehung von Kindern, die hier Gleichgültigkeit und dort Fanatismus erleben und sich in einem Nebeneinander von Kommerz, Anbetung und Frauenfeindlichkeit zurechtfinden müssen, braucht Menschen, die nicht neutral sind und das Feld räumen, sondern miteinander in einen Dialog gehen.

Ein schönes Beispiel dafür ist die Weihnachtskarte der Evangelischen Diakonissenanstalt Stuttgart von 2023. Darauf sind zwei Hände zu sehen, die mit Bedacht eine kleine Wollkugel auf eine Kette auffädeln, ein bereits halbfertiges Produkt liegt auf dem Tisch. Das Foto mit den durchsichtigen Fingern und den vom Alter leicht verformten Gliedern enthält eine berührende Botschaft, die an die Zerbrechlichkeit eines neugeborenen Kindes auf der anderen Seite der menschlichen Altersskala erinnert. Es entstand bei einem Kooperationsprojekt mit ARTHELPS, bei dem Seniorinnen aus dem Betreuten Wohnen und Kinder einander begegneten. Eine Begegnung von Menschen, die sich ansonsten nicht begegnen.

„Weihnachten ist immer im Werden“, titelt die Karte. Von Jesus ist nicht die Rede. Nur von der Begegnung, die etwas wagt. Nur von der Menschlichkeit, die verletzlich, schutzbedürftig und schön ist. Beides gehört zu Weihnachten – und zu Jesus, der genau so vom Himmel auf die Erde kommt. Jeder hat die Chance, diese Geschichte zu feiern und mir ihr selbst Mensch zu werden.