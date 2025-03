Demos in Stuttgart: Hitlergruß gezeigt? Polizei ermittelt

1 Die Polizei ermittelt nach den Demos – unter anderem wegen verfassungswidriger Gesten, die gezeigt wurden. Foto: /Christoph Müller

Die Polizei wertet nach den Demonstrationen am Samstag in der Innenstadt ihr Videomaterial aus. Vorwürfe des Bundestagsabgeordneten Pantisano, sie sei auf dem rechten Auge blind, weist sie zurück.











Link kopiert

Die Polizei sei „auf dem rechten Auge blind“: Dieser Vorwurf wird am Tag nach den Demos am Samstag laut. Ist dem so? Der frisch gewählte Stuttgarter Linken-Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano unterstellt etwa, die Polizei würde nicht zu auf der rechten Demo gezeigten „Hitlergrüßen“ ermitteln. Er spitzt das zu mit den Worten: „Aber für den OB und die Polizei ist das scheinbar alles kein Problem. Mit Konsequenzen für irgendwen müssen wir auch nicht rechnen. Rechte halten zusammen. So war es immer, so wird es immer sein.“