Demos am Samstag in Stuttgart: Liveblog: Rechte und linke Gruppen in der Stadt erwartet

Liveblog: Rechte und linke Gruppen in der Stadt erwartet

Demos am Samstag in Stuttgart

1 Die Polizei hat am Samstag in Stuttgart einiges zu tun. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am heutigen Samstag werden in der Stadt rechte und linke Gruppen erwartet. Die Polizei ist gewarnt und mit einem Großaufgebot vor Ort. Wir begleiten das Geschehen in einem Liveblog.











Link kopiert

Eine Demonstration, die rechtsextremistische Gruppen anlockt, findet am Samstag in Stuttgart statt – und linke Gruppierungen trommeln für eine Gegendemo. In der City droht Verkehrschaos. Die Polizei steht vor einem komplizierten Samstag.

Der Kern des Geschehens liegt beim Stadtgarten nahe des Innenstadtcampus der Universität. Dort soll die Auftaktkundgebung „Gemeinsam für Deutschland“ stattfinden, um 14 Uhr ist diese geplant.

Gegendemos sind an mehreren Orten im Umfeld angemeldet, die zentrale Demo von „Stuttgart gegen Rechts“ an der Keplerstraße zwischen den Uni-Hochhäusern K1 und K2. „Wir rechnen damit, dass es am Samstagnachmittag im Bereich des Cityrings zu Verkehrsbehinderungen kommen wird“, sagt Sven Matis, der Sprecher der Stadt.

Wir halten Sie mit einem Newsblog auf dem Laufenden.

Hauptanliegen des Polizeieinsatzes wird es – wie bei ähnlichen Lagen – sein, die rechten Gruppierungen und die Gegendemos voneinander fernzuhalten. Bei den Gegendemos sind auch Gruppen der Antifa dabei.