40 Landwirte blockieren Aldi-Lager in Aichtal

7 Die Landwirte hinderten 30 Lkw daran, auf das Gelände zufahren. Foto: /SDMG / Schulz

In der Nacht auf Dienstag haben sich rund 40 Landwirte mit ihren Traktoren vor dem Aldi-Zentrallager in Aichtal (Kreis Esslingen) versammelt. Mit ihrer Blockade wollten sie gegen die niedrigen Milchpreise protestieren.

Aichtal - Etwa 40 Landwirte haben in der Nacht auf Dienstag mit Traktoren die Zufahrt des Aldi Süd-Zentrallagers in Aichtal blockiert. Damit wollten sie gegen die Milch- und Fleischpreise der Discounterkette protestieren.

Wie die Polizei mitteilte, trafen gegen 22.30 Uhr die ersten Bauern mit ihren Traktoren vor dem Lager ein. 40 Landwirte mit Schlepper waren es am Ende. Auf der Hinfahrt war eine Gruppe bereits von der Polizei kontrolliert worden. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre haben die Protestler aber voraussichtlich nicht zu erwarten, denn in der Coronaverordnung ist die Teilnahme an einer Demonstration auch nach 20 Uhr erlaubt.

Zehn Cent mehr pro Liter

Die Blockade der Bauern hinderte laut Polizei etwa 30 Lkw daran, auf das Gelände von Aldi zu fahren und es zu verlassen. Polizeibeamte waren vor Ort, um das Geschehen zu beobachten. Gegen 2 Uhr war die Aktion beendet, es habe keine Zwischenfälle gegeben. Die Landwirte kamen aus den Kreisen Esslingen, Böblingen, Göppingen und Reutlingen nach Aichtal.

Im Schnitt liegt der Milchpreis in Deutschland bei etwas mehr als 30 Cent pro Liter, die Bauern fordern zehn Cent mehr. Weil Aldi nach Weihnachten wieder die Butterpreise senken möchte, haben Bauern deutschlandweit vor Lagern der Discounterkette protestiert.