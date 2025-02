Demonstration in Esslingen: Bündnis für Demokratie ruft am Freitag auf den Rathausplatz

1 Ein Eindruck von der Demonstration gegen Rechtsextremismus im Januar 2024. Damals haben sich etwa 8000 Menschen in Esslingen beteiligt. Foto: Roberto Bulgrin

Das Bündnis für Demokratie und Menschenrechte in Esslingen ruft zur Lichter-Demo durch die Innenstadt. Los geht es am Freitag, 14. Februar, um 16.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Die Veranstalter positionieren sich gegen Hass und Hetze und Positionen der AfD.











Das Bündnis für Demokratie und Menschenrechte in Esslingen ruft auf zur Demonstration am Freitag, 14. Februar. Los geht es um 16.30 Uhr am Rathausplatz. Geplant ist nach einem Zug durch die Innenstadt auch ein „Lichtermeer für die Demokratie“.

Damit gehen die Demonstrationen gegen Rechts in der Region weiter, nachdem in den Wochen zuvor bereits in Stuttgart und anderen Städten Menschen ihre Sorge über den Rechtsruck in der Gesellschaft und eine gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD in der Migrationsdebatte kundgetan hatten.

Diesen Bezug stellen die Veranstalter in Esslingen allerdings nicht explizit her, wohl weil sich das Bündnis als überparteilich versteht. Vielmehr heißt es in der Pressemitteilung, man positioniere sich gegen „Hass und Hetze, Ausgrenzung und Herabwürdigung, gegen Fake News und Drohungen, gegen Verhöhnung von politisch Andersdenkenden und Minderheiten. Durch Einzelne und durch Parteien wie die AfD, die sich mittlerweile bei Parteitagen unverhohlen für Remigration ausspricht.“

Breites gesellschaftliches Bündnis

Zur Teilnahme aufgerufen werden Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schulen, Unternehmen und Organisationen. Sie sollen Lichter mitbringen. „Als breites gesellschaftliches Bündnis in unserer Stadt Esslingen mit ihrer vielfältigen und offenen Zivilgesellschaft bringen wir die Kraft der Demokratie zum Leuchten“, schreibt das Bündnis weiter. Gemeinsam wolle man die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Würde eines jeden einzelnen Menschen verteidigen.

Banneraktion an Esslinger Brücken

Das Bündnis war Anfang 2024 gegründet worden, nachdem die sogenannten Remigrationspläne bekannt geworden waren, die bei einem konspirativen Treffen Rechtsextremer unter Beteiligung von AfD-Funktionären besprochen worden waren. In der Folge fanden Anfang 2024 zahlreiche Demonstrationen gegen Rechts statt.

Am Esslinger Bündnis beteiligen sich lokale Initiativen, Organisationen, Parteien, Kirchen, Jugendorganisationen, Verbände, Gewerkschaften, Sportvereine, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger. Im Januar startete es mit Blick auf die Bundestagswahl eine Banner-Aktion an Esslinger Brücken. Die Banner greifen verschiedene politische Themen auf und kontern Positionen der AfD.

Eindrücke von der Demo in Kirchheim im Januar 2024. Foto: Ines Rudel

Ein ähnliches Bündnis wurde vor kurzem auch in Kirchheim gegründet, wo vor einem Jahr ebenfalls Menschen gegen rechts auf die Straße gegangen waren.