Demo gegen Kuhmilch in Stuttgart: Tierrechtsaktivisten demonstrieren in der Stadtmitte

1 Die Aktivisten demonstrierten in Stuttgart-Mitte. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Neben rechten und linken Gruppierungen haben in Stuttgart am Samstag auch Tierrechtsaktivisten an der Konrad-Adenauer-Straße in Stuttgart-Mitte demonstriert. Ihre Botschaft: „Milk is not human(e)“.











Unter dem Motto „Milk is not human(e) haben am Samstagnachmittag mehrere Tierrechtsaktivisten an der Konrad-Adenauer-Straße in Stuttgart-Mitte gegen Kuhmilch demonstriert.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, waren an der Demonstration, die gegen 13 Uhr startete, insgesamt 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligt. Drei Frauen der Gruppe hielten sich leicht bekleidet, mit Ketten an den Füßen und Milchpumpen am Körper am Vorplatz zwischen dem Haus der Geschichte und der Staatsgalerie auf. Mit Schildern mit der Aufschrift „Milk is not human(e)“ machten sie ihrer Botschaft Luft.

Tierrechtsaktivisten an der Konrad-Adenauer-Straße. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Laut Angaben der Polizei verlief der Protest friedlich. „Die Demonstration war angemeldet, es gab keine besonderen Vorkommnisse“, so ein Sprecher der Polizei Stuttgart. Gegen 15.30 Uhr löste sich die Protestgruppe auf.