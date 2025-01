Demagogischer Wahlkampf in Leonberg: AfD beschimpft Establishment wüst

Bundestagswahlkampf im Kreis Esslingen SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil kommt nach Nürtingen

Vor der Bundestagswahl am 23. Februar kündigt sich ein weiterer SPD-Spitzenpolitiker an: SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil kommt am 24. Januar nach Nürtingen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz will ein paar Tage später in den Kreis Esslingen kommen.