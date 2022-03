Übermorgen: die Nachhaltigkeits-Kolumne Was passiert mit unserem Wasser?

Wir brauchen Unmengen an Wasser, vor allem für unser Essen. Gleichzeitig fällt an vielen Orten immer weniger Regen, die Grundwasserspiegel sinken. Wie wirkt sich das aus – und was können wir selbst tun?