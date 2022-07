Polizei ermittelt gegen Tätergruppe 19-Jähriger in Deizisau geschlagen und mit Messer bedroht

Ein 19-Jähriger soll am Samstagabend in einer Unterführung in Deizisau (Kreis Esslingen) von mehreren Tätern getreten, geschlagen und mit einem Messer bedroht worden sein. Die Polizei ermittelt.