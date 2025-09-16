Deizisau: Treffen für Fans von historischen Traktoren

1 Die Schlepperfreunde Deizisau beim Festumzug anlässlich des Deizisauer Hauptfests 2023 auf dem Festumzug. Am 21. September 2025, laden sie zum 5. Schleppertreffen auf den Festplatz ein. Foto: kai

Die Schlepperfreunde Deizisau veranstalten am 21. September eine Schau historischer Fahrzeuge auf dem Festplatz.











Wenn es um alte Traktoren geht, werden vor allem viele gestandene Männer wieder zum Kind. Sie hegen und pflegen ihre historischen Fahrzeuge, es gibt Streicheleinheiten und gemeinsame Ausfahrten mit Gleichgesinnten. Bei regelmäßigen Treffen werden die alten aber restaurierten Traktoren liebevoll einem breiten Publikum präsentiert, so wie am Sonntag, 21. September, von 10 bis 17 Uhr auf dem Festplatz in Deizisau. Dorthin lädt der im Mai 2017 gegründete Verein Schlepperfreunde Deizisau alle Freunde der knatternden Oldtimer und solche, die es erst noch werden wollen, zum Fachsimpeln und Staunen ein. Für die Gäste gibt es Getränke und Leckereien vom Grill und wenn das Wetter nicht so gut sein sollte, wird ein Festzelt aufgebaut. Die jungen Besucher des Schleppertreffens können sich auf einer Hüpfburg aus Stroh vergnügen.

Alter Holzgastraktor aus den 1940er Jahren

Tobias Lipka von den Deizisauern Schlepperfreunden – der Verein zählt inzwischen rund 90 Mitglieder – rechnet damit, dass je nach Wetterlage wieder zwischen 80 und 100 Oldtimerfans vor allem aus der näheren Umgebung ihre Fahrzeuge bim 5. Deizisauer Schleppertreffen präsentieren werden, darunter auch einen alter Holzgastraktor aus den 1940er Jahren und damit ein „ganz seltenes Exemplar“, wie Lipka sagt. Restauriert wurde der Traktor von dem inzwischen 86 Jahre alten Ludwigsburger Werner Danner, der das Fahrzeug auch selbst in Deizisau vorführen wird. Die meisten Schlepper, die am kommenden Sonntag zu sehen sein werden, stammen aus den Jahren zwischen 1960 und 1980. Lipka selbst wird ebenfalls ein Fahrzeug zeigen: seinen in den Jahren 2017 und 2018 selbst liebevoll restaurieren Kramer KL11.