Deizisau: Thomas Matrohs bleibt Bürgermeister

Der alte Bürgermeister von Deizisau ist auch der neue. Thomas Matrohs wurde von 97,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler in seinem Amt bestätigt.











Der neue Bürgermeister von Deizisau ist derselbe wie der alte: Thomas Matrohs hat bei seiner zweiten Wiederwahl stattliche 97,5 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten.

Die ganz große Spannung hatte die Auszählung am Sonntagabend nicht zu bieten, da sich der Amtsinhaber keinem Gegenkandidaten stellen musste. Und so war am Abend bereits nach Auszählung der ersten Bezirke klar, dass der 48-jährige Familienvater Rathauschef der 7000-Seelen-Gemeinde bleiben wird – und seine dritte Amtszeit antreten kann.

Ordentliche Wahlbeteiligung

Nachdem sich Matrohs dennoch zu einer „Wahlkampftour“ aufgemacht und in der ersten Pfingstferienwoche eine 20-seitige Broschüre an alle 3100 Deizisauer Haushalte persönlich verteilt hatte, war die wohl wesentlichste Frage, wie viele Wahlberechtigte ihn mit seiner Stimme unterstützen würden.

Dass es nicht ganz so wenige sein dürften, hatte sich bereits bei der Beantragung der Briefwahlunterlagen gezeigt und auch die ersten Zahlen am Sonntag ließen eine ordentliche Wahlbeteiligung erwarten. Diese lag am Ende bei 34,4 Prozent, was angesichts der unspektakulären Ausgangssituation und des perfekten Sommerwetters, das eher zum Freibadbesuch oder zum Verweilen im Schatten als zum Wählen-Gehen einlud, als Erfolg zu werten ist.

Bei seiner ersten Wiederwahl im Jahr 2017 – auch seinerzeit hatten sich keine Herausforderinnen oder Herausforderer gefunden – lag die Wahlbeteiligung noch bei 41,9 Prozent. Damals erhielt Matrohs mit 99,7 Prozent an Zustimmung sogar noch einen etwas größeren Vertrauensbeweis.