Unfall in Deizisau: Senior stürzt von Leiter mehrere Meter in die Tiefe – schwer verletzt

Senior stürzt von Leiter mehrere Meter in die Tiefe – schwer verletzt

Unfall in Deizisau

1 Ein Rettungshubschrauber transportiere den Mann in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein 74-Jähriger arbeitet an seinem Pavillon auf einer Leiter, als er plötzlich mehrere Meter in die Tiefe stürzt – mit schlimmen Folgen.











Ein 74 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag in der Straße Schurwaldblick in Deizisau (Landkreis Esslingen) von einer Leiter gefallen und wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei meldet, arbeitete der Senior auf der Leiter an seinem Pavillon, als er gegen 17.25 Uhr aus unbekannter Höhe mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte rückten an.

Neben einem Notarzt und einem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber zur Versorgung des 74-Jährigen im Einsatz. Der Schwerverletzte wurde schließlich mit dem Hubschrauber er in eine Stuttgarter Klinik transportiert. Dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei zufolge ergeben sich keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.