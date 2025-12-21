Deizisau: Nach drei Jahren – Glasfaser-Drama mit kleinem Happy End

1 Deizisaus Bürgermeister Thomas Matrohs, GVG-Chef Michael Hegemann und Familie Wurster (von links). Foto: Roberto Bulgrin

Das Bild zeigt das erste kleine Happy End im Deizisauer Glasfaserdrama. Familie Wurster (3. und 4. v. l.) ist jetzt ans Netz angeschlossen. Bis Ende 2024 hätte eigentlich der Glasfaserausbau in Altbach und Deizisau fertig sein sollen. Aber es gab Probleme mit der Firma GVG Glasfaser, die den eigenwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes in den beiden Gemeinden übernommen hatte.

Erst Probleme mit dem von der GVG beauftragten Tiefbauunternehmen, dann geriet das Glasfaserunternehmen selbst in finanzielle Nöte – das Führungspersonal wurde ausgetauscht. „Das war bislang ein steiniger Weg, den Sie mit uns gehen mussten“, entschuldigte sich der neue Geschäftsführer Michael Hegemann (2. v. l.) im März dieses Jahres bei den Gemeinderäten.

Jetzt konnte in Deizisau ein erster Erfolg gefeiert werden: Der erste Glasfaserkunde ging ans Netz. Das ließen sich natürlich Bürgermeister Thomas Matrohs und der GVG-Chef nicht entgehen. Bis Mitte 2027 sollen beide Gemeinden vollständig ans schnelle Internet angeschlossen sein.