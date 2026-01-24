Deizisau: Johannes Kress bekommt die Landesehrennadel verliehen

1 Beim Neujahrsempfang hat Johannes Kress (rechts) von Deizisaus Bürgermeister Thomas Matrohs die Landesehrennadel überreicht bekommen. Foto: Gemeinde Deizisau

Für sein langjähriges Wirken innerhalb der evangelischen Kirche ist dem Deizisauer „Mister Kindergarten“ die Landesehrennadel verliehen worden.











Es soll Menschen in Deizisau geben, die ihn – verbunden mit der gebotenen Anerkennung – „Mister Kindergarten“ nennen. Dass Johannes Kress auch und gerade auf diesem Feld eine Menge bewegt hat, steht außer Frage und ist sicherlich ein Grund dafür, weshalb ihm jüngst die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen worden ist.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs der Gemeinde hat Bürgermeister Thomas Matrohs die Auszeichnung an Kress überreicht – und selbstverständlich fand der Schultes lobende Worte für einen engagierten Mitbürger, der unter anderem seit mehr als 41 Jahren Mitglied im evangelischen Kirchengemeinderat von Deizisau ist.

Deizisauer Kirchengemeinderat: Überregionale Struktur für evangelische Kitas aufgebaut

Bereits zwischen 1990 und 2001 war Kress Vorsitzender des Gremiums. 2008 trat er den Posten erneut an – und bekleidet ihn bis heute. Darüber hinaus verantwortete der jetzt Geehrte 34 Jahre lang die Geschäftsführung der evangelischen Kindergärten in der Kommune. Kress trug im Rahmen dieser Tätigkeit maßgeblich dazu bei, eine überregionale Trägerstruktur für die evangelischen Kindergärten zu schaffen, die heute ein unverzichtbares Fundament für Qualität, Stabilität und Zukunftsfähigkeit darstellt.

Zusätzlich wirkt Kress auch noch im Kirchenbezirksausschuss Esslingen mit und ist bereits seit vielen Jahren ehrenamtlicher Dirigent des Deizisauer CVJM-Posaunenchors. Für all seine „zahlreichen und außerordentlichen Verdienste“, wie es in der Begleiturkunde heißt, verleiht das Land Baden-Württemberg daher die Ehrennadel des Landes an Johannes Kress.