Deizisau im Kreis Esslingen: Hexen in Deizisau? Dazu gibt es eine literarische Antwort

Hexen in Deizisau? Dazu gibt es eine literarische Antwort

1 Das Stück „Hexenfänger“ basiert auf Erzählungen aus Deizisau. Foto: Tim Kirstein

Wie der im englischen Plymouth lebender Manfred Kemmner dazu kommt, ein Musical zu schreiben, das in Deizisau (Kreis Esslingen) spielt. Spannend: Es geht um Hexen.











Im Deizisau des 19. Jahrhunderts herrscht heller Aufruhr. Erst rekrutieren die Soldaten König Wilhelms II. junge Männer aus dem Dorf und stellen damit die ein oder andere Beziehung auf die Probe, dann gehen auch noch Gerüchte über eine nächtlich spukende Hexe um. „Was Ulkiges geschieht in einem Dorf in Schwaben“ – so beschreibt Manfred Kemmner, Autor des Bühnenspiels „Hexenfänger“, seine Geschichte.