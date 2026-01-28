Deizisau im Kreis Esslingen: „Das ist schon ein wenig Pionierarbeit hier“ – Skifahren auch ohne Schnee
Übung macht den Meister – auf der Piste lassen sich gut die Grundlagen des Skifahrens erlernen. Foto: tki

Der Skiclub Schneesterne bietet seit diesem Jahr Kinderskikurse in Deizisau an. Schnee wird für die Piste nicht benötigt. Wie geht das?

Trotz winterlicher Temperaturen sind schneeweiße Wiesen seit mehreren Jahren ein seltener Anblick in Deizisau geworden – die vergangenen Tage mal ausgenommen. Doch auch an den schneefreien Tagen wird in diesem Jahr am Hügel oberhalb des Kinderhauses Arche Noah Ski gefahren. „Das ist schon ein wenig Pionierarbeit hier“, sagt Florian Bayer, Leiter Wintersport im Skiclub Schneesterne Deizisau.

