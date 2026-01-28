Deizisau: Heftiger Unfall mit drei Verletzten

1 Zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Autos ist es am Dienstag in Deizisau gekommen. Foto: SDMG

Heftiger Unfall in Deizisau: Drei Personen werden bei einer Kollision zweier Autos verletzt. Zudem entsteht ein Schaden von mehreren tausend Euro.











Drei Verletzte und mehrere tausend Euro Schaden sind die Folge einer Kollision zweier Autos am Dienstagmittag in der Esslinger Straße in Deizisau. Gegen 12.50 Uhr wollte ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Wagen auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 20 nach links abbiegen und übersah dabei offenbar das entgegenkommende Auto eines 47-Jährigen. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden beide Männer sowie die 37 Jahre alte Mitfahrerin des 38-Jährigen verletzt.

Der Rettungsdienst brachte die Personen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt mehrere tausend Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt.