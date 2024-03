Deizisau: Freibadsaison beginnt am 1. Mai

1 Das Freibad liegt noch im Dornröschenschlaf. Bald beginnen die Vorbereitungen für die neue Saison. Unter anderem soll das Planschbecken einen Sonnenschutz erhalten. Foto: Andreas Kaier

Der Frühbadetag und das Freibadfest entfallen in diesem Jahr. Im Juli und August hat das Bad abends eine Stunde länger geöffnet











Link kopiert

Derzeit ist die Gemeinde Deizisau dabei, ihr Freibad auf Vordermann zu bringen. Die Saison beginnt auch in diesem Jahr bereits wieder am 1. Mai und damit so früh, wie nirgendwo sonst im Landkreis. Allerdings wird es künftig den Frühbadetag nicht mehr geben. Das Bad hatte in der vergangenen Saison an jedem ersten Freitag im Monat bereits um 7 Uhr und damit zwei Stunden früher als normal geöffnet. Im Gegenzug können Badegäste in den Hochsommermonaten Juli und August von montags bis freitags jeweils von 9 Uhr bis 20 Uhr und damit abends eine Stunde länger als sonst üblich schwimmen. Das beschloss der Deizisauer Gemeinderat während seiner jüngsten Sitzung. Das so genannte After-Work Ticket wird nach wie vor für 2,50 Euro angeboten und gilt bei einem Eintritt nach 17 Uhr. Neben den Einzelkarten – Erwachsene bezahlen 4,50 Euro und Jugendliche 2,40 Euro - werden auch heuer wieder Zehner- und Saisonkarten angeboten.