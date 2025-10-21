1 Deizisau möchte ältere Menschen beim Eintritt in die digitale Welt unterstützen. Foto: picture alliance/dpa

Mit einer Veranstaltungsreihe, die an diesem Donnerstag beginnt, soll in Deizisau die digitale Teilhabe älterer Menschen gefördert werden.











Bürgermeister Thomas Matrohs hofft auf eine rege Teilnahme: „Ich freue mich, wenn Sie ab dem 23. Oktober dabei sind“, sagt der Deizisauer Bürgermeister mit Blick auf ein neues Angebot, das die Gemeinde und die Zehntscheuer von diesem Donnerstag an machen.

„Fit für die digitale Welt: Digitale Teilhabe stärken“, unter diesem Motto steht eine Veranstaltungsreihe, die sich an ältere Menschen richtet und die um 16 Uhr in der Zehntscheuer startet. Unter dem Titel „Mein.Deizisau digital – verbunden auch im Alter“ soll, wie Matrohs sagt, „dieses Gemeinschaftsangebot älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern den Zugang zur digitalen Welt erleichtern und ihnen mehr Sicherheit im Umgang mit entsprechenden Anwendungen geben“.

Alltagsnah, praxistauglich, gemeinsam

Um die digitale Welt alltagsnah, praxistauglich, gemeinsam und in einer angenehmen Atmosphäre zu erkunden und sich in ihr zurecht zu finden, informieren die Veranstalter zum Auftakt über das Konzept und die bislang geplanten Inhalte der Reihe. So stehen nach dem Einstieg im Abstand von jeweils zwei bis vier Wochen Themen wie „Messenger & Videotelefonie mit Familie & Freunden“ ebenso auf dem Programm wie „Onlinebanking“.

Weitere Auskünfte gibt es telefonisch unter den Nummern: 0 71 53 / 70 13 32 beziehungsweise: 0 71 53 / 70 13 21 oder auch per E-Mail: sonntag@deizisau.de oder eimert@deizisau.de.