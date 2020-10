1 Der unbekannte Täter hat ein Fenster eingeschlagen (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Am Wochenende ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Deizisau (Kreis Esslingen) eingebrochen und hat Modelleisenbahnen gestohlen.

Deizisau - Ein Einfamilienhaus in der Straße Im Gemäuer ist am Wochenende ins Visier eines Einbrechers geraten. Laut Polizeiangaben schlug der unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, ein Fenster ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes.

Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete er Modelleisenbahnen im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Polizeiposten Plochingen hat gemeinsam mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.