Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Ein 32-Jähriger und ein 26-Jähriger sind in einen Streit geraten (Symbolbild).

In Deizisau (Kreis Esslingen) ist es am Montagvormittag zu einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft gekommen. Ein Mann wurde verletzt.

Deizisau - Zwei Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Sirnauer Straße sind am Montagvormittag aneinandergeraten. Kurz vor elf Uhr war es laut Polizeiangaben zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den zwei 26 und 32 Jahre alten Männern gekommen, die offenbar in einem Gerangel mündete.

Der 32-Jährige soll den 26-Jährigen dabei mit einem Brotmesser verletzt haben, sodass dieser vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen.