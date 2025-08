Deizisau: Amtseinsetzung von Bürgermeister Thomas Matrohs wird zum Volksfest

1 Voller Marktplatz: Halb Deizisau kam zur Amtseinsetzung von Bürgermeister Thomas Matrohs. Foto: Roberto Bulgrin

Thomas Matrohs ist und bleibt Bürgermeister von Deizisau. Das haben die Wählerinnen und Wähler Ende Juni entschieden. Seine Amtseinsetzung geriet zu einem kleinen Volksfest.











In aller Regel werden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister – mal bei kleineren, mal bei größeren Festsitzungen der Gemeinderatsgremien – in ihr Amt eingesetzt.

Neben den kommunalpolitisch Verantwortlichen sind in solchen Fällen ein paar Verwaltungsleute, einige Vereinsvertreter sowie die Chefs der Hilfsdienste und Rettungskräfte mit von der Partie. Wird ein Rathauschef wiedergewählt, gerät die Zeremonie ohnehin zu einer Art Formsache.

Halb Deizisau – so schien es – feiert mit

Anders war das jüngst in Deizisau: Der alte und neue Bürgermeister Thomas Matrohs, der bei der Wahl am 29. Juni 97,5 Prozent der Stimmen geholt hatte, wurde vor vollem Haus – genauer gesagt auf einem vollen Marktplatz – vom ersten stellvertretenden Bürgermeister Markus Eberhardt amtsverpflichtet. Halb Deizisau – so schien es – wollte live mit dabei sein, so dass die Veranstaltung zu einem kleinen Volksfest wurde.

Nach den Grußworten der Ersten Landesbeamtin Marion Leuze-Mohr für den Landkreis Esslingen, die auch die Wahlprüfungsurkunde aushändigte, der offiziellen Amtsverpflichtung, ein paar Worten von Plochingens Schultes Frank Buß im Namen der Nachbarkommunen und dem Dank von Matrohs selbst, begann eine Sommerparty mit allem was ein solches „Feschtle“ braucht.

Deizisau wollte, so hatte es in der Einladung geheißen, eine „etwas andere Amtseinsetzung“ haben. Die, daran gab es an dem Abend keine Zweifel, hat Deizisau mit Essen, Getränken und mit Livemusik der Band OUPS auch bekommen.