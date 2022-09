1 Gerade für ältere Menschen ist das Telefon nach wie vor sehr wichtig. Foto: imago/Fotostand

Seit mittlerweile fünf Wochen muss ein älteres Paar in Esslingen ohne Festnetzanschluss auskommen. Warum dauert die Störung so lange?















Für viele Menschen, gerade im gehobenen Alter, ist das Telefon trotz Digitalisierung ein wichtiges Mittel, um mit Bekannten und Familie in Kontakt zu bleiben. Umso schlimmer wiegt es, wenn der Anschluss für einen längeren Zeitraum ausfällt. Doch genau in dieser Situation befinden sich die Eltern von Bojan Muzek. Das Paar wohnt in Esslingen und muss seit dem 12. August wegen einer Störung durch ein defektes Kabel ohne Telefon auskommen. Beide sind über 70, deshalb nimmt sich der in Leipzig lebende Sohn der Sache an. Im ersten Telefonat mit dem Anbieter, der Telekom, erfährt Muzek nach eigener Aussage, dass es sich um eine Massenstörung handeln soll. Bis Anfang September solle die Störung behoben sein, wird ihm am 23. August gesagt. Damit die Eltern weiterhin erreichbar sind und vor allem auch im Falle eines Notfalls einen Arzt oder den Notruf wählen können, besitzt das Paar ein Handy. „Damit umzugehen, macht ihnen aber Schwierigkeiten“, sagt der Sohn. Er habe mit der Telekom vereinbart, dass eine Rufumleitung eingerichtet werden soll.