Defekte Gasflasche: Heftige Explosion in Sindelfingen – eine verletzte Person

9 Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Foto: SDMG

Bei Schweißarbeiten in der Oberen Vorstadt in Sindelfingen ist es am Dienstagnachmittag zu einer heftigen Explosion gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt.











Link kopiert

Am Dienstagnachmittag kam es in der Oberen Vorstadt in Sindelfingen zu einer heftigen Explosion. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 14.30 Uhr bei Schweißarbeiten an einem Schuppenanbau eines Wohnhauses. Ursache war offenbar eine defekte Gasflasche. Es kam nach Polizeiangaben zu einer Verpuffung.

Durch die Detonation wurde das Mauerwerk stark beschädigt und eine Wand des Schuppens herausgerissen. Der Eigentümer des Hauses erlitt laut ersten Informationen der Polizei kleinere Hautverbrennungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und sicherte das betroffene Gebäude.

Durch die Explosion wurde eine Wand des Anbaus herausgerissen. Foto: SDMG

Wie Einsatzkräfte der Feuerwehr berichten, wurde noch ein Statiker hinzugerufen, der zu dem Schluss kam, dass der Anbau einsturzgefährdet sei. Das Bauwerk wurde daraufhin abgesperrt und darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. Das angrenzende Wohnhaus blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unbeschädigt und ist weiterhin bewohnbar. Wie die Polizei mitteilt, wird der Sachschaden auf rund 50 000 bis 60 000 Euro geschätzt. Zur genauen Explosionsursache lagen zunächst noch keine verbindlichen Informationen vor.