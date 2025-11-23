Defekt im „Haus an der Aich“: Heizung im Waldenbucher Altenheim ausgefallen

1 Das DRK Waldenbuch sorgte mit der Feuerwehr Stuttgart für eine Überbrückungslösung im Altenheim. Foto: SDMG

Am Sonntag fällt bei winterlichen Temperaturen die Heizung in Teilen des Altenheims „Haus an der Aich“ in Waldenbuch aus. DRK und Feuerwehr finden kurzfristige Lösungen für 20 Bewohner.











In der Nacht auf Sonntag ist es im Altbau des Altenheims „Haus an der Aich“ in Waldenbuch (Kreis Böblingen) zu einem Ausfall der Heizungsanlage gekommen. 20 Bewohnerinnen und Bewohner, die in dem Trakt des Pflegeheims leben, waren von dem Heizungsausfall bei winterlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt betroffen.

Da ein hinzugerufener Heizungstechniker das Problem kurzfristig nicht beheben konnte, wurde gegen 8.30 Uhr der DRK-Ortsverein Waldenbuch zur Hilfe gerufen. Die Einsatzkräfte des DRK stellten nach kurzer Zeit fest, dass eine Übergangslösung gefunden werden muss, damit eine Wärmeversorgung für die Hausbewohner gewährleistet ist. Von Seiten der Gemeinde Waldenbuch war der dritte stellvertretende Bürgermeister Ferdinando Puccinelli vor Ort. Er teilte mit, dass seit dem Vormittag zwei sogenannte „Leistungsmodule“ im Einsatz seien.

Feuerwehr Stuttgart bringt große Heizgeräte

Mehrere Heizlüfter wurden an die Einsatzstelle gebracht, um die betroffenen Wohnbereiche provisorisch zu erwärmen. Da sich die Reparatur der Heizungsanlage vermutlich bis Montag hinziehen wird, wurde am Mittag die Feuerwehr Stuttgart angefordert. Diese traf am Sonntagnachmittag mit mehreren großen Heizgeräten ein, die umgehend in Betrieb genommen wurden.

Die rund 20 Bewohner im alten Wohnheimtrakts werden nun bis zur Wiederherstellung der regulären Versorgung durch die temporären Heizgeräte der Stuttgarter Feuerwehr versorgt. Eine Evakuierung war nicht notwendig.