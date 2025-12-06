Debatte zur Finanzprognose: Was macht Esslingen aus dem Sondervermögen?
1
Der Esslinger Gemeinderat muss demnächst die richtigen Weichen für die Stadtfinanzen der Zukunft stellen. Foto: Roberto Bulgrin

Noch ist das Jahr nicht zu Ende, doch die Bilanz der Stadt Esslingen nimmt Gestalt an. Im Gemeinderat wurde diskutiert, wie es mit den Stadtfinanzen weitergeht.

Die Finanzen einer Stadt zu planen, ist in diesen Zeiten doppelt schwierig: Die Ausgaben explodieren, die Einnahmen halten nicht Schritt, seriöse Prognosen sind angesichts vieler Unwägbarkeiten schwer zu treffen. Ehe der Esslinger Gemeinderat am 15. Dezember über den neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 entscheidet, hat Stadtkämmerin Birgit Strohbach nun im Verwaltungsausschuss eine aktualisierte Finanzprognose vorgelegt. Die neuen Zahlen lesen sich etwas freundlicher als zuletzt, von Entwarnung kann jedoch keine Rede sein. Ein wenig Luft verschafft sich die Stadt durch die Gelder aus dem so genannten Sondervermögen des Bundes, zumal die Mittel früher fließen können als erwartet.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.