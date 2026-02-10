Debatte zu ASB-Kündigung: Für 101 Kinder soll es eine Lösung geben – noch sind die meisten zu Hause

Für 101 Kinder soll es eine Lösung geben – noch sind die meisten zu Hause

1 Ihnen ist zum Heulen zumute: Kinder hinterlassen gebastelte Tränen im Rathaus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Es ist eine emotionale Debatte im Rathaus zur fristlosen Kündigung des ASB in der Schulbegleitung gewesen. Bürgermeisterin Fezer nennt den Kündigungsgrund und muss sich Kritik anhören.











Bemalte Tränen auf dem Boden, in den Rängen werden weitere ausgeschnittene Tränen weitergegeben. Nicht nur die Kulisse ist nach dem Start mit einem stillen Protest von Familien ungewöhnlich am Dienstag im Schulbeirat, auch die Debatte wird emotional geführt. Das Thema, die fristlose Kündigung des Arbeiter-Samariter-Bundes Stuttgart (ASB) als Träger für die Schulbegleitung, ist kurzfristig auf die Tagesordnung gerutscht. Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer hat Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann ausnahmsweise an ihrer Seite – beide nutzen die Gelegenheit, sich bei den zahlreichen anwesenden Kindern und ihren Eltern ausdrücklich zu entschuldigen und um Verständnis zu bitten.