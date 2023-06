1 Wohnraum in Esslingen ist rar. Foto: IMAGO/imagebroker//Franz Walter

Der Deutsche Mieterbund Esslingen-Göppingen kritisiert den Esslinger Gemeinderat. Grund ist, dass kürzlich die Entscheidung über ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum vertagt worden ist. Dieses soll den Wohnraummangel in Esslingen lindern.















Der Wohnungsmarkt in Esslingen gilt bekanntermaßen als besonders angespannt. Um dem Mangel zu begegnen, ist unter anderem ein sogenanntes Zweckentfremdungsverbot geplant. Doch die Entscheidung dazu wurde kürzlich vertagt. Deswegen kritisiert der Mieterbund Esslingen-Göppingen den Gemeinderat.

„Was soll man von Kommunalpolitikerinnen und -politikern halten, die nach einer jahrelangen Diskussion über die Zweckentfremdung von Wohnraum nun plötzlich einen Informationsbedarf sehen?“, sagt der Vorsitzende des Mieterbundes, Udo Casper. Der Gemeinderat hatte bereits vor mehr als eineinhalb Jahren mehrheitlich beschlossen, dass die Stadt eine entsprechende Satzung vorlegen soll. Eigentlich sollte der Gemeinderat vergangene Woche darüber abstimmen. Doch auf Antrag der FDP wurde die Entscheidung vertagt – man habe noch Beratungsbedarf, hieß es. Das Thema soll nun erst nach erneuten Zwischenstationen in den Ausschüssen wieder dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Debatte seit mehr als einem Jahr

Grüne, SPD, Linke und FÜR hatten die Debatte angestoßen. Als Zweckentfremdung würde vereinfacht dargestellt ein längerer Leerstand oder eine Umnutzung von Wohnraum für gewerbliche Zwecke gelten – wobei im Vorschlag der Stadt Ausnahmen vorgesehen sind. Freie Wähler, FDP und CDU im Gemeinderat sehen ein Zweckentfremdungsverbot allerdings kritisch. Das bürgerliche Lager will mehr auf Anreize statt Verbote setzen. Unions-Fraktionschef Tim Hauser etwa nannte den Vorstoß einen eklatanten Eingriff in die Eigentumsrechte und „wohnungsbaupolitischen Aktionismus ohne nachhaltige Wirkung“. Zudem führe das Zweckentfremdungsverbot dazu, dass Wohnungen nicht mehr kurzfristig an Touristen vermietet werden könnten. Dabei habe Esslingen „schon heute weniger Übernachtungsgäste als vergleichbare Kommunen in der Region, obwohl alle touristischen Voraussetzungen gegeben sind“.

Dieses Argument bezeichnet Casper als grotesk. Zwar wünsche auch der Mieterbund, dass möglichst viele Touristen die attraktive Stadt Esslingen kennenlernen können, aber die leistbare und angemessene Wohnungsversorgung der Esslingerinnen und Esslinger müsse einen deutlichen Vorrang vor touristischen Gewinnerwartungen haben.

Verein hofft auf Zustimmung im Juli

Der Mieterbund spricht dem Zweckentfremdungsverbot eine höhere Wirkung zu als die CDU: Appelle und Anreize könnten verantwortungsbewusstes politisches Handeln zur Durchsetzung wichtiger gesellschaftspolitischer Ziele nicht ersetzen. Die Stadt Esslingen müsse deutlich zeigen, dass Wohnraumzweckentfremdung kein Kavaliersdelikt sei. Für den Mieterbund gehe es allerdings nicht vorrangig darum, zu sanktionieren, sondern vielmehr Zweckentfremdung zu verhindern. Der geplanten Satzung spricht der Verein eine präventive Wirkung zu. „Damit einer Verschärfung des Wohnraummangels entgegengewirkt werden kann, hoffen wir, dass der Esslinger Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 24. Juli endlich die Satzung zum Verbot der Wohnraumzweckentfremdung beschließen wird“, sagt Casper.