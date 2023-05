1 Fordert ein Kommunalwahlrecht für Türken in Deutschland: Macit Karaahmetoglu. Foto: factum//Weise

Braucht es eine Zeitenwende in den deutsch-türkischen Beziehungen? Der Ludwigsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Macit Karaahmetoglu kritisiert die Äußerungen von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir scharf und versucht, einen Einblick in die Gefühlslage der türkischen Community in Deutschland zu geben.















Link kopiert

Scharfe Kritik an den Äußerungen von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zum Umgang mit der Türkei und den Wählern, die in Deutschland für Präsident Erdogan gestimmt haben, übt der Ludwigsburger Bundestagsabgeordnete Macit Karaahmetoglu (SPD): „Was Özdemir sagt, ist absurd und unseriös.“ Erdogan in die Nähe von Russlands Präsident Putin zu rücken sei „blanker Populismus“.