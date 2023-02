1 Ramponierter Sitzkiesel auf dem ehemaligen Parkstreifen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In der Dorotheenstraße experimentiert die Stadt mit Sitzkieseln und neuartigen Bänken. Man darf es als missglückt betrachten, kommentiert Jan Sellner.















Unser Stuttgart soll schöner werden. Und wohnlicher. Und stylischer. Das darf man als Beweggründe bei der Stadt vermuten, als sie im Herbst sogenannte Sitzkiesel in die Dorotheenstraße rollte. Genau an die Stelle, an der sich bisher Kurzzeitparkplätze befanden, die manche Händler und Kunden bis heute schmerzlich vermissen. Daneben wurden Fahrradständer aufgestellt und neuartige Bänke, die keine Lehne haben, dafür unterschiedliche Sitzhöhen, um beispielsweise Kindern und Erwachsenen ein Sitzen auf Augenhöhe zu ermöglichen. So cool ist die Stadt!