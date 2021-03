Corona-Notbremse in Stuttgart Ab Mittwoch ist vieles wieder dicht – auch die Wilhelma

In der Wilhelma steht die vielleicht schönste Zeit des Jahres an – die Magnolienblüte. Doch weil die Corona-Inzidenz in Stuttgart über 100 liegt, muss der zoologisch-botanische Garten wieder schließen – und nicht nur der.