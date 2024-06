Debatte um Grundstück in Esslingen-Sirnau: Warum eine Gewerbefläche nun zum Busbetriebshof wird

Debatte um Grundstück in Esslingen-Sirnau

1 Das Areal zwischen einem Farbengeschäft und einem Möbel-Abholcenter an der Dornierstraße in Esslingen-Sirnau soll künftig für den städtischen Busverkehr genutzt werden. Foto: Roberto Bulgrin

Nach kontroversen Debatten ist jetzt mit hauchdünner Mehrheit die Entscheidung für die Nutzung eines Gewerbegrundstücks als Abstellfläche für die Busse des Esslinger Verkehrsbetriebs gefallen.











Eigentlich ging es nur um die künftige Nutzung eines vergleichsweise kleinen Grundstücks im Esslinger Stadtteil Sirnau. Doch die Diskussion um die Zukunft des Areals geriet zur Generaldebatte über die Gewerbepolitik der Stadt. Denn während die Fläche an der Dornierstraße für die einen als unverzichtbar für einen zukunftsträchtigen Busverkehr gilt, sehen die anderen in dem Gelände einen idealen Gewerbestandort – zumal freie Flächen in Esslingen rar seien. Nachdem die Entscheidung im Mai noch vertagt worden war, ist sie nun mit hauchdünner Mehrheit gefallen. Das Areal wird künftig als Abstellfläche für den städtischen Busverkehr genutzt – zum Unmut des bürgerlichen Lagers im Gemeinderat.