Debatte um Esslinger Stadtticket: Viel Lärm um ziemlich wenig

1 Der neue Gemeinderat hatte bereits ein strammes Pensum abzuarbeiten. Foto: Roberto Bulgri/n

Das Esslinger Stadtticket soll „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ wieder eingeführt werden – wann genau, bleibt offen. Unser Redakteur Alexander Maier findet, dass den wohlfeilen Willensbekundungen rasch viel konkretere Entscheidungen folgen müssen.











Die vier großen Esslinger Ratsfraktionen haben sich zuletzt in ihrem Bemühen um ein Stadtticket-Comeback gegenseitig überboten. Fast hatte man den Eindruck, als könne es gar nicht schnell genug gehen, die subventionierte Busfahrkarte wieder einzuführen. Die plötzliche Eile ist nicht überraschend. „Auf kein anderes Thema bin ich in letzter Zeit so oft angesprochen worden“, ließ Freie-Wähler-Fraktionschefin Annette Silberhorn-Hemminger wissen. Anderen ging es ähnlich. Da mochten die großen den kleineren Ratsgruppierungen bei diesem heiklen Thema lieber nicht den Vortritt lassen. Tatsächlich hat sich der Gemeinderat nun mit klarer Mehrheit geeinigt, das Stadtticket „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ wieder einzuführen. Dieser Grundsatzbeschluss lässt hoffen. Doch der Teufel steckt wie so oft im Detail, weil noch keiner weiß, wann der nächstmögliche Zeitpunkt genau sein wird.