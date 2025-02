Debatte um Arbeitspflicht: „Menschenunwürdig“ – Fraktionen im Esslinger Kreistag kritisieren Bürgergeld-Idee

Warnstreiks im Kreis Esslingen Mögliche Einschränkungen in Kliniken und Kitas am Dienstag

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Am Dienstag sind Beschäftigte in mehreren Städten und Gemeinden im Kreis Esslingen aufgerufen, darunter Plochingen, Ostfildern, Kirchheim und Nürtingen. Spürbare Einschränkungen kann es beispielsweise in Kitas und den Medius-Kliniken geben.