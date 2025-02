Debatte um Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger: Fraktionen im Esslinger Kreistag zeigen Verantwortung

49-Jähriger kommt in Gewahrsam Randale in Bussen in Filderstadt – Mann beleidigt Fahrer und tritt Polizistin

Zwei Anzeigen in nur einer Stunde: Ein 49-Jähriger hat am Samstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen Busfahrer im Streit beleidigt und wenig später in einem anderen Bus Fahrgäste belästig und eine Polizistin verletzt.