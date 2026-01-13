Debatte über Wohlstand: Esslingen steht vor einer dramatischen Wende – aber hat jeder den Schuss gehört?

Esslingen muss sich neu erfinden. Die Zeit, in der jeder Wunsch erfüllt wird, ist endgültig vorbei. Aber kann sich Esslingen überhaupt noch neu denken – ganz ohne Denkverbote?
Beim Neujahrsempfang der Stadt Esslingen ist es eine gute alte Tradition, dass man nach dem offiziellen Programm noch ein, zwei Stunden zusammensteht und bei einem Glas Wein oder Wasser über Gott und die Welt spricht. Diskussionsstoff gab es beim Empfang am Montagabend mehr als genug: Der Stadt brechen die Gewerbesteuern weg, sodass Oberbürgermeister Matthias Klopfer sogar von einer Hiobsbotschaft sprach.