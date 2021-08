Esslinger Kunstakademie Die Liebe zur Kunst findet ihre Wege

Lange Zeit war in der Esslinger Kunstakademie angesichts der Corona-Beschränkungen an regulären Präsenzunterricht nicht zu denken. Doch die Dozentinnen und Dozenten haben andere Wegen gesucht, damit die künstlerische Arbeit der Studierenden so wenig wie möglich leidet.