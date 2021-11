1 Diese spindelartige Auffahrt soll verschwinden – und links davon ein Tunnel entstehen. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Stuttgarter Stadtverwaltung hat sich festgelegt. Sie will nur eine kurze Röhre als Ersatz für die Auffahrt zur B10/27 in Zuffenhausen. Die lange Variante ist ihr zu teuer und zu wenig ertragreich. Die Stadträte wollen aber etwas anderes.















Stuttgart - Die Entscheidung über den Tunnelbau an der B 10/27 in Zuffenhausen rückt näher. Der Technik-Ausschuss des Gemeinderats hat am Dienstag die Beratungen über die Varianten als Ersatz für das Auffahrtsbauwerk zur B 10/27 an der Friedrichswahl eröffnet. Dabei bezog die Verwaltung klar Stellung für einen kleinen Tunnel – während vermutlich eine Mehrheit der Stadträte mit einem langen Tunnel von der Heilbronner Straße bis dicht zum S-Bahnhof Zuffenhausen sympathisierte. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Die Vorentscheidung könnte am 25. oder 26. November fallen, wenn bei den städtischen Haushaltsberatungen neue Bauvorhaben zur Debatte stehen. Die CDU meinte aber schon, dass man sich notfalls auch noch ein wenig mehr Zeit lassen muss. Am 30. November ist das Thema bisher abschließend auf der Agenda des Technik-Ausschusses vorgesehen.