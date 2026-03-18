Debakel für Team von Nick Woltemade: 7:2-Offensivgala gegen Newcastle – Barcelona im Champions League Viertelfinale

1 Raphinha feiert das siebte Tor seines Teams. Der FC Barcelona ist nach einem Torfestival ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Foto: AFP/LLUIS GENE

Gegen den Offensivwirbel der Mannschaft von Hansi Flick ist Newcastle United völlig machtlos.











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Der FC Barcelona ist nach einem Torfestival ins Viertelfinale der Champions League eingezogen und hat erneut seine Offensivpower unter Beweis gestellt. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick überrollte Newcastle United im Achtelfinal-Rückspiel mit 7:2 (3:2) und bekommt es nun höchstwahrscheinlich mit Atlético Madrid zu tun: Die Spanier hatten im Hinspiel gegen Tottenham Hotspur mit 5:2 vorgelegt.

Flicks Team spielte nach vorne gewohnt furios - die Abwehr aber bereitete zunächst Sorgen. Die Treffer von Raphinha (6.) und Marc Bernal (18.) konterte Anthony Elanga (15., 28.) für die Engländer, die im Hinspiel ein 1:1 erkämpft hatten. Doch Superstar Lamine Yamal verwandelte unmittelbar vor der Pause einen Foulelfmeter (45.+7) zur verdienten Führung.

Trainer Hansi Flick feiert mti seinem Team den Einzug ins Viertelfinale der Champions Leauge. Foto: AFP

Bundestrainer Flick hofft auf Triumph in der Königsklasse

Im zweiten Durchgang machte Barcelona dann mit drei schnellen Toren alles klar: Fermín López (51.) und Robert Lewandowski (56., 61.) sorgten für die weiteren Treffer des Favoriten. Dann war erneut Raphinha (72.) zur Stelle, Newcastle hatte jedoch jede Gegenwehr eingestellt. Nick Woltemade erlebte das Debakel seiner Mannschaft von der Bank aus, der Nationalspieler saß erneut nur draußen. Innenverteidiger Malick Thiaw sah bei mehreren Gegentreffern ganz schlecht aus und ging mit unter.

Der frühere Bundestrainer Flick, der Barcelona als seine letzte Karrierestation sieht und seinen Vertrag bis 2028 verlängern möchte, hofft in diesem Jahr auf den Triumph in der Königsklasse. Seit 2015 hat Barcelona die Champions League nicht mehr gewonnen, im Vorjahr scheiterten Yamal und Co. in einem spektakulären Halbfinale an Inter Mailand. Kurz vor Schluss musste Barcelona verletzungsbedingt wechseln: Für Torhüter Joan García kam Wojciech Szczesny (82.) ins Spiel.