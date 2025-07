DB investiert im Kreis Esslingen: Bahnhof Bempflingen wird für 5,3 Millionen Euro modernisiert

1 Die beiden Außenbahnsteige in Bempflingen werden verlängert und erhöht. Foto: Markus Brändli

Die vorbereitenden Arbeiten sind abgeschlossen, die Baustellen eingerichtet, jetzt kann es richtig losgehen: Die Deutsche Bahn (DB) startet in diesen Tagen mit der Modernisierung der Bahnstation in der 3300 Einwohner zählenden Kreisgemeinde Bempflingen. „Für eine bessere Infrastruktur und mehr Barrierefreiheit entstehen bis Ende September neue Bahnsteige, Treppen und eine bessere Fahrgastinformation“ , heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Investitionen belaufen sich demnach auf 5,3 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Herzstück der Modernisierung ist der Umbau der beiden Außenbahnsteige, an denen die Metropolexpresslinien Mex 12 und Mex 18 halten. Die Bahnsteige – die erst vor drei Jahren umgestaltet wurden – werden nach Angaben der Bahn vollständig erneuert und auf eine einheitliche Höhe von 76 Zentimeter erhöht, um Reisenden den Ein- und Ausstieg zu erleichtern. Zusätzlich werden sie um weitere 30 Meter auf 220 Meter verlängert. „Damit bieten sie Platz für längere Züge und mehr Kapazität“, heißt es.

Bahnhof Bempflingen wird moderner

Im Zuge der Arbeiten baut die Bahn auch neue taktile Leitstreifen für Menschen mit Sehbehinderung und erneuert Treppenaufgänge, Beleuchtung und Fahrkartenautomaten. Neue Wartehäuschen werden den Reisenden künftig ausreichenden Wetterschutz bieten. Moderne Informationsmonitore und Lautsprecher an den Bahnsteigen sollen für eine zeitgemäße Fahrgastinformation sorgen.

Laut der Bahn kann es während der gut zweimonatigen Bauzeit im Regionalverkehr zu Halteausfällen kommen, weil tagsüber bei laufendem Betrieb gearbeitet wird. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über mögliche Änderungen informieren: www.bahn.de.

Fahrplanänderungen im Kreis Esslingen in den Sommerferien

Das empfiehlt sich erst recht, da die Deutsche Bahn in den Sommerferien umfangreiche Arbeiten am Schienennetz in der Region durchführt. Unter anderem an den Gleisen zwischen Tübingen und Reutlingen – betroffen davon sind auch die Linien Mex 12 und Mex 18. In den drei Bauphasen zwischen Freitag, 25. Juli, bis Montag, 15. September, kommt es zu Zugausfällen und Fahrplanänderungen.